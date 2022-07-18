Американцы оставляют Россию без дополнительных союзников, – эксперт-международник Краев
Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" считает, что визиты Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль – это формирование новой системы безопасности и взаимосвязей на Ближнем Востоке
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Александр Краев прокомментировал результаты визитов президента США Джо Байдена на Ближний Восток.
"Надо смотреть с геополитической точки зрения, потому что визиты Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль – это формирование новой системы безопасности на Ближнем Востоке. Соответственно, новая система системы взаимосвязей в регионе – это еще один удар по тому, что россияне называют своим мягким подбрюшком, и еще одна попытка отбить у россиян союзников, которые у них были в этом регионе", - отметил эксперт-международник.
Краев рассказал, что Байден договаривался по энергетике, увеличению добычи нефти, перенаправлению потоков продаж на европейские рынки, также обсуждались вопросы по оружию. Насколько известно, с Саудовской Аравией Байден договорился о переводе всего оружия старого образца, в том числе и советского, для Украины. А третий вопрос – формирование новой системы безопасности, то есть новые политические альянсы и формирование новой взаимозависимости.
"Для Украины это означает, что с энергетической точки зрения еще больше ослабляются российские позиции, потому что после этого визита, по сути, Россию выбросили из всех проектов ОПЕК. По оружию - будет предоставлено для нас новое вооружение и мы сможем закрывать те проблемы в нашем оборонном, бюджете, которые сейчас есть. С политической точки зрения американцы для нас оставляют Россию без дополнительных союзников. Ранее россияне пытались установить связи с саудитами, угрожать Израилю. А американцы смогли заверить и тех, и других союзников. Также и переговоры с Ираном завершатся положительно, и он уйдет от России", - объяснил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".
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