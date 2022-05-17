Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Еще до принятия ленд-лиза Украина подавала список в Пентагон относительно оружия первой необходимости. Собственно ракетные системы HIMARS были в приоритете как один из видов многофункционального дальнобойного оружия. Штаты не отказывают в этом оружии, однако они формируют определенную процедуру его получения. В частности, должен быть образец оружия, специалист, который его использует, и логистика для эффективного использования этого оружия Что касается "Химарсов", то здесь необходимо обеспечить эффективность использования, в частности получение качественных разведывательных данных. оружия", – сказал Згурец.



Также эксперт подчеркнул, что все же в ближайшее время вопрос по "Химарсам" должен быть решен.



"В течение месяца-полтора эта тема должна быть решена, ведь на всех переговорах дипломаты, военные, главнокомандующий ВСУ и все остальные всегда задают вопросы по Химарсам", - сказал он.



Згурец добавил, что ракетная система HIMARS весома тем, что может уничтожать цели на расстоянии от 70 до 300 км. Сегодня Украина имеет ограниченные возможности по поражению целей на дальних расстояниях. Это, в частности, может производить только система "Смерч", которая может ликвидировать цели на расстоянии 120 км. Однако количество этих систем у нас ограничено.



"Получение ракетных комплексов "Химарс", поражающих цель до 300 км, нам поможет прежде всего для перерезки логистических путей, которые идут на нашу территорию со стороны РФ. Таким образом мы лишим россиян боеприпасов, техники и топлив и одновременно усилим существенно наши возможности" , – подчеркнул эксперт.

Украинские военные уже получили американские гаубицы M-777 и стали использовать их на передовой

