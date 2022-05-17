Американцы не готовы предоставлять мощные ракетные системы HIMARS, пока не убедятся, что Украина может качественно ими воспользоваться, — Згурец
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что в течение месяца вопрос по поставке американской ракетной артиллерийской системы повышенной мобильности HIMARS должен быть решен. В частности, на всех переговорах Украина отмечает об этом. Тем временем Штаты ожидают доказательств Украины относительно эффективности использования "Химарсов"
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Еще до принятия ленд-лиза Украина подавала список в Пентагон относительно оружия первой необходимости. Собственно ракетные системы HIMARS были в приоритете как один из видов многофункционального дальнобойного оружия. Штаты не отказывают в этом оружии, однако они формируют определенную процедуру его получения. В частности, должен быть образец оружия, специалист, который его использует, и логистика для эффективного использования этого оружия Что касается "Химарсов", то здесь необходимо обеспечить эффективность использования, в частности получение качественных разведывательных данных. оружия", – сказал Згурец.
Также эксперт подчеркнул, что все же в ближайшее время вопрос по "Химарсам" должен быть решен.
"В течение месяца-полтора эта тема должна быть решена, ведь на всех переговорах дипломаты, военные, главнокомандующий ВСУ и все остальные всегда задают вопросы по Химарсам", - сказал он.
Згурец добавил, что ракетная система HIMARS весома тем, что может уничтожать цели на расстоянии от 70 до 300 км. Сегодня Украина имеет ограниченные возможности по поражению целей на дальних расстояниях. Это, в частности, может производить только система "Смерч", которая может ликвидировать цели на расстоянии 120 км. Однако количество этих систем у нас ограничено.
"Получение ракетных комплексов "Химарс", поражающих цель до 300 км, нам поможет прежде всего для перерезки логистических путей, которые идут на нашу территорию со стороны РФ. Таким образом мы лишим россиян боеприпасов, техники и топлив и одновременно усилим существенно наши возможности" , – подчеркнул эксперт.
-
Украинские военные уже получили американские гаубицы M-777 и стали использовать их на передовой
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное