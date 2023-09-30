"Американцы - молодцы, они запутывают наших врагов": Бессмертный о решении США предоставить ATACMS Украине

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я думаю, что многих удивило, что ATACMS, как говорили, будут, потом – не будут, а потом – снова будут, но не такие. Если мы с вами посмотрим на F-16, Abrams, HIMARS, то не было такого случая , чтобы так сказал и все поехало. Оно или уже приехало и о нем начинали говорить, или оно появится еще не скоро. В этом случае американцы - молодцы, ведь они дают возможность нашим врагам блудить в этих вещах как угодно. И они этой информацией настолько запутывают, в том числе и Кремль, что те не знают, как реагировать. Однажды мы с вами употребляли формулу: поставка всех видов вооружения – это вопрос времени, который зависит на самом деле от ситуации на линии фронта, от уровня подготовки войск, специалистов и от логистики. Потому что все понимают: зачем поставлять, когда некому это использовать. Но если и использовать, то не иметь возможности его обслуживать", - отметил дипломат.

Роман Бессмертный резюмировал, что поставки военной помощи Украине должны быть реализованы, но все это имеет цену – гибель военных на фронте. И это то, что, безусловно, оказывает давление на необходимость ускорения и увеличения военной помощи Украине.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты Конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию к Байдену с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Еспресо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенных кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают нужным.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

26 сентября в Defence Express рассказали, когда и сколько Украина может получить ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.