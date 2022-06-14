Американцы и НАТО будут с Украиной столько, сколько потребуется для победы, – конгрессмен Майкл Маккол

Это подчеркнул конгрессмен-республиканец Майкл Маккол,передает "Голос Америки".

Политик назвал ситуацию на фронте российско-украинской войны критической и подчеркнул необходимость скорейших поставок вооружения для Украины.

"Мы должны дать украинцам артиллерию большей дальности, чтобы они могли не только достойно встретить россиян, но, надеюсь, превзойти их. Меня волнует, что чем больше времени уйдет на передачу Украине этого новейшего оружия, тем дольше может продолжаться этот конфликт. Но я вас уверяю, что американцы и наши союзники из НАТО будут с Украиной столько, сколько потребуется для победы", - отметил Маккол.

Разрешение конфликта за столом переговоров он считает сомнительной перспективой.

"Сейчас многие люди говорят о возможности переговоров. Но это сложно из-за военных преступлений, зверств, которые мы видели в Буче и видим в Мариуполе. Стрелки часов сложно перевести назад.

Начали ли бы вы вести переговоры с Гитлером, чтобы отдать ему Чехословакию и Польшу в обмен на мир? Я думаю, что Путин своими военными преступлениями настолько перешагнул границу, что это будет очень усложнять переговоры", – подчеркнул конгрессмен.

Майкл Маккол – член Республиканской партии США. С 2005 г. он представляет в Конгрессе Техас. В 2017 году Маккол посетил Украину, в частности, был на Донбассе.