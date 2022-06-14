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Главная война с Россией Американцы и НАТО будут с Украиной столько, сколько потребуется для победы, – конгрессмен Майкл Маккол

Американцы и НАТО будут с Украиной столько, сколько потребуется для победы, – конгрессмен Майкл Маккол

14 июня, 2022 вторник
18:12
война с Россией

США и НАТО должны сделать все для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и оттолкнула россиян к границе

Это подчеркнул конгрессмен-республиканец Майкл Маккол,передает "Голос Америки".

Политик назвал ситуацию на фронте российско-украинской войны критической и подчеркнул необходимость скорейших поставок вооружения для Украины.

"Мы должны дать украинцам артиллерию большей дальности, чтобы они могли не только достойно встретить россиян, но, надеюсь, превзойти их. Меня волнует, что чем больше времени уйдет на передачу Украине этого новейшего оружия, тем дольше может продолжаться этот конфликт. Но я вас уверяю, что американцы и наши союзники из НАТО будут с Украиной столько, сколько потребуется для победы", - отметил Маккол.

Разрешение конфликта за столом переговоров он считает сомнительной перспективой.

"Сейчас многие люди говорят о возможности переговоров. Но это сложно из-за военных преступлений, зверств, которые мы видели в Буче и видим в Мариуполе. Стрелки часов сложно перевести назад.

Начали ли бы вы вести переговоры с Гитлером, чтобы отдать ему Чехословакию и Польшу в обмен на мир? Я думаю, что Путин своими военными преступлениями настолько перешагнул границу, что это будет очень усложнять переговоры", – подчеркнул конгрессмен.

Майкл Маккол – член Республиканской партии США. С 2005 г. он представляет в Конгрессе Техас. В 2017 году Маккол посетил Украину, в частности, был на Донбассе.

  • Напомним, Майкл Маккол в июне 2021 года призвал администрацию США немедленно оказать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России.
  • В марте 2021 года Маккол был среди конгрессменов-республиканцев, требовавших ввести санкции в отношении компаний, занимавшихся строительством газопровода "Северный поток - 2".
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