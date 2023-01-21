Об этом Игорь Талалай заявил в программе "Война и волонтеры" с Кристиной Парубий на телеканале "Эспрессо".



"Американцы мою историю узнали благодаря Ольге Решитиловой. Она координатор медийной инициативы по правам человека. Они очень помогают людям. Поэтому рассказали о моей истории и организовали встречу с представителями США", - отметил волонтер.

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"Американцы были очень поражены, гордятся нашим народом и не могут поверить, что мы можем такие вещи переживать и жить дальше своей жизнью", - добавил Талалай.