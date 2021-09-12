Американцев будут вакцинировать от COVID с 5-летнего возраста, - Reuters
Чиновники из США предполагают, что в стране возможно внедрение вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса
Речь идет о препарате Pfizer, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .
Одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть достигнуто уже в конце октября текущего года.
Читайте также: Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от COVID, - Минздрав США
Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Как отмечается, это может произойти ближе к концу сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное