Американцев будут вакцинировать от COVID с 5-летнего возраста, - Reuters

Речь идет о препарате Pfizer, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .



Одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть достигнуто уже в конце октября текущего года.



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Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.



Как отмечается, это может произойти ближе к концу сентября.





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