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Американцев будут вакцинировать от COVID с 5-летнего возраста, - Reuters

12 сентября, 2021 воскресенье
07:22
Коронавирус

Чиновники из США предполагают, что в стране возможно внедрение вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса

Речь идет о препарате Pfizer, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .

Одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть достигнуто уже в конце октября текущего года.

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Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Как отмечается, это может произойти ближе к концу сентября.


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США
COVID-19
Pfizer
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