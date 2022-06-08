Американцам запретили покупать российские акции и облигации

Об этом сообщает CNN.

Запрет является очередным шагом администрации Байдена по усилению финансового давления на Россию в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Отныне американским инвесторам запрещено покупать "как новые, так и существующие долговые и акционерные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации". До сих пор американцы могли покупать российские акции и облигации, переходившие из рук в руки на вторичных рынках.

"Американцам все равно разрешено продавать российские акции и облигации, но только "лицу, не являющемуся гражданином США", — цитирует CNN заявление Минфина. Там также объясняют, что продавать российские ценные бумаги американцы не обязаны и могут держать их и в дальнейшем. Также американские инвесторы могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими ценными бумагами, но только в том случае, если эти бумаги не являются основной частью активов фонда.

Напомним, Канада объявила о новом пакете санкций, включающем запрет на предоставление услуг, в том числе рекламные, инжиниринговые и бухгалтерские, российской нефтегазовой и химической промышленности.

Люксембург заморозил российские активы на 4,2 млрд евро.

7 июня Япония ввела новый пакет санкций против России и Беларуси.

"На пути к нашей цели – лишить Россию финансовых ресурсов для продолжения жестокой войны против Украины – Минфин четко дал понять, что гражданам США запрещено делать новые инвестиции в успех России. В том числе путем покупок на вторичном рынке", – говорится в заявлении министерства. .