Американцам запретили покупать российские акции и облигации
Министерство финансов США ввело новые инвестиционные ограничения, запрещающие американцам покупать российские акции и облигации
Об этом сообщает CNN.
Запрет является очередным шагом администрации Байдена по усилению финансового давления на Россию в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.Отныне американским инвесторам запрещено покупать "как новые, так и существующие долговые и акционерные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации". До сих пор американцы могли покупать российские акции и облигации, переходившие из рук в руки на вторичных рынках.
"Американцам все равно разрешено продавать российские акции и облигации, но только "лицу, не являющемуся гражданином США", — цитирует CNN заявление Минфина. Там также объясняют, что продавать российские ценные бумаги американцы не обязаны и могут держать их и в дальнейшем. Также американские инвесторы могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими ценными бумагами, но только в том случае, если эти бумаги не являются основной частью активов фонда."На пути к нашей цели – лишить Россию финансовых ресурсов для продолжения жестокой войны против Украины – Минфин четко дал понять, что гражданам США запрещено делать новые инвестиции в успех России. В том числе путем покупок на вторичном рынке", – говорится в заявлении министерства. .
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