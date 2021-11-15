Американского журналиста Фенстера освободили из тюрьмы в Мьянме
Американского журналиста Дэнни Фенстера, которого хунта Мьянмы приговорила к 11 годам заключения, выпустили на свободу через три дня после оглашения приговора
Об этом сообщает BBC.
Журналист Дэнни Фенстер вылетел из Мьянмы, где его накануне приговорили к 11 годам заключения.
Фенстера задержали в мае этого года – он был одним из десятков журналистов, которых держали под арестом после военного переворота в стране.
Отмечается, что освобождение журналиста произошло благодаря переговорам бывшего посла США Билла Ричардсона с военными силами Мьянмы.
Госсекретарь Энтони Блинкен поздравил Фенстера и добавил, что США ожидает освобождения других несправедливо заключенных.
Справка: В феврале 2021 года, после избрания нового правления Мьянмы на демократических выборах, вооруженные силы устроили военный переворот. Во время протестов хунта Мьянмы убила более 1 200 человек.
- Ранее сообщалось, что 12 ноября военные силы, захватившие власть в Мьянме, приговорили 37-летнего американского журналиста Дэнни Фенстера к 11 годам заключения. Его обвиняли в подстрекательстве несогласия с армией, незаконной организации и нарушения иммиграционных законов, а незадолго до оглашения приговора в список добавили терроризм.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.18
Покупка 26.18Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 29.88Продажа 30.31
- Актуальное
- Важное