Американского журналиста Фенстера освободили из тюрьмы в Мьянме

Об этом сообщает BBC.



Журналист Дэнни Фенстер вылетел из Мьянмы, где его накануне приговорили к 11 годам заключения.



Фенстера задержали в мае этого года – он был одним из десятков журналистов, которых держали под арестом после военного переворота в стране.



Отмечается, что освобождение журналиста произошло благодаря переговорам бывшего посла США Билла Ричардсона с военными силами Мьянмы.



Госсекретарь Энтони Блинкен поздравил Фенстера и добавил, что США ожидает освобождения других несправедливо заключенных.



Ведомо исполнение США journalist Danny Fenster от принца в Бурме. We continue to call for the release of others который remain unjustly imprisoned in Burma. https://t.co/2DCxm8j83i — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2021

Ранее сообщалось, что 12 ноября военные силы, захватившие власть в Мьянме, приговорили 37-летнего американского журналиста Дэнни Фенстера к 11 годам заключения. Его обвиняли в подстрекательстве несогласия с армией, незаконной организации и нарушения иммиграционных законов, а незадолго до оглашения приговора в список добавили терроризм.

Справка: В феврале 2021 года, после избрания нового правления Мьянмы на демократических выборах, вооруженные силы устроили военный переворот. Во время протестов хунта Мьянмы убила более 1 200 человек.