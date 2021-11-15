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Главная Мир Американского журналиста Фенстера освободили из тюрьмы в Мьянме

Американского журналиста Фенстера освободили из тюрьмы в Мьянме

15 ноября, 2021 понедельник
17:42
Мир

Американского журналиста Дэнни Фенстера, которого хунта Мьянмы приговорила к 11 годам заключения, выпустили на свободу через три дня после оглашения приговора

Об этом сообщает BBC.

Журналист Дэнни Фенстер вылетел из Мьянмы, где его накануне приговорили к 11 годам заключения.

Фенстера задержали в мае этого года – он был одним из десятков журналистов, которых держали под арестом после военного переворота в стране.

Отмечается, что освобождение журналиста произошло благодаря переговорам бывшего посла США Билла Ричардсона с военными силами Мьянмы.

Госсекретарь Энтони Блинкен поздравил Фенстера и добавил, что США ожидает освобождения других несправедливо заключенных.
 


Справка: В феврале 2021 года, после избрания нового правления Мьянмы на демократических выборах, вооруженные силы устроили военный переворот. Во время протестов хунта Мьянмы убила более 1 200 человек.
  • Ранее сообщалось, что 12 ноября военные силы, захватившие власть в Мьянме, приговорили 37-летнего американского журналиста Дэнни Фенстера к 11 годам заключения. Его обвиняли в подстрекательстве несогласия с армией, незаконной организации и нарушения иммиграционных законов, а незадолго до оглашения приговора в список добавили терроризм.

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