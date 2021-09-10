Американского посла в Москве вызвали в МИД из-за якобы "вмешательства США в выборы" в Госдуму
Посла США в Москве Джона Салливана 10 сентября вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с якобы "вмешательством США в выборы" в Госдуму РФ
Об этом сообщает Радио Свобода .
В МИДе России сообщили, что Салливан встретился с заместителем министра Сергеем Рябковым, и ему сообщили, что Москва имеет "неопровержимые доказательства нарушения законодательства американскими цифровыми компаниями в контексте подготовки и проведения" выборов в Госдуму.
Там добавили, что такое "вмешательство является неприемлемым".
Государственные информационные агентства РФ сообщили, что Салливан находился в министерстве 20 минут.
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