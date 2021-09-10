Американского посла в Москве вызвали в МИД из-за якобы "вмешательства США в выборы" в Госдуму

Об этом сообщает Радио Свобода .



В МИДе России сообщили, что Салливан встретился с заместителем министра Сергеем Рябковым, и ему сообщили, что Москва имеет "неопровержимые доказательства нарушения законодательства американскими цифровыми компаниями в контексте подготовки и проведения" выборов в Госдуму.

Там добавили, что такое "вмешательство является неприемлемым".

Государственные информационные агентства РФ сообщили, что Салливан находился в министерстве 20 минут.