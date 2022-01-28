Американского певца Криса Брауна обвинили в изнасиловании и подали в суд с иском в $20 млн
Хореограф, танцовщица, модель и музыкант Джейн Доу подала в суд на американского певца Криса Брауна за изнасилование
Об этом сообщает TMZ.
Согласно утверждениям Доу, певец пригласил ее на вечеринку на яхту рэпера P.Diddy в Майами в декабре 2020 года. Там Браун предложил девушке выпить и провел в кухню.
"В документах она утверждает, что вошла на кухню с Брауном, где он дал ей красную чашку со смешанным напитком, и они начали разговаривать. После того, как он наполнил ее чашку во второй раз, она утверждает, что начала ощущать "внезапное, непонятное изменение сознания", - говорится в сообщении.
Девушка отметила, что когда ее состояние изменилось, музыкант завел ее в спальню и стал склонять к интимной связи. Несмотря на просьбу остановиться, Браун изнасиловал ее.
Теперь жертва предъявила певцу иск о возмещении ущерба в размере $20 млн, утверждая, что изнасилование принесло ей серьезные эмоциональные переживания.
Адвокаты Доу говорят, что она сообщила об этом только сейчас, потому что на момент изнасилования она была студенткой, чувствовала себя растерянной и не знала, как поступить.
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