Об этом пишет TMZ .

По данным американского издания, Уайлдера задержали в Лос-Анджелесе после того, как его автомобиль остановила полиция. Источники в правоохранительных органах сообщают, что боксера остановили в Голливуде около 1:15 ночи из-за того, что его окна Rolls-Royce были незаконно затонированы, а номерной знак закрыт.

Полисмены почувствовали из авто запах марихуаны, поэтому обыскали машину. Источники TMZ говорят, что они нашли наркотические вещества, пистолет и задержали Уайлдера. 37-летнему боксеру объявили о подозрении в незаконном хранении оружия. Однако в 6:34 утра он уже вышел на свободу.

После этого Уайлдер прокомментировал инцидент.

"Я лучше буду в безопасности, чем буду жалеть. Конец", - написал американец, который в 2015-2020 годах владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).