Американского боксера Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе с оружием и наркотиками, - TMZ
Экс-чемпиона мира по боксу в супер тяжелом весе Деонтея Уайлдера арестовали за незаконное хранение оружия
Об этом пишет TMZ .
По данным американского издания, Уайлдера задержали в Лос-Анджелесе после того, как его автомобиль остановила полиция. Источники в правоохранительных органах сообщают, что боксера остановили в Голливуде около 1:15 ночи из-за того, что его окна Rolls-Royce были незаконно затонированы, а номерной знак закрыт.
Полисмены почувствовали из авто запах марихуаны, поэтому обыскали машину. Источники TMZ говорят, что они нашли наркотические вещества, пистолет и задержали Уайлдера. 37-летнему боксеру объявили о подозрении в незаконном хранении оружия. Однако в 6:34 утра он уже вышел на свободу.
После этого Уайлдер прокомментировал инцидент.
"Я лучше буду в безопасности, чем буду жалеть. Конец", - написал американец, который в 2015-2020 годах владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 2 апреля Деонтей Уайлдер вышел на первое место в рейтинге WBA , чемпионский титул по версии которой владеет украинец Александр Усик.
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