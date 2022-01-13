Американского боксера Мейвезера обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Об этом сообщает Boxingscene .

Флойд Мэйуэзер стал субъектом коллективного иска, в котором утверждается, что он и другие знаменитости сыграли роль в криптовалютной афере.

В иске, поданном 7 января в окружной суд США Центрального округа штата Калифорния, утверждается, что известный боксер, модель Ким Кардашьян и бывший форвард НБА Пол Пирс участвовали в схеме pump-and-dump, в рамках которой они убеждали своих любителей покупать токены EthereumMax. Как утверждается в иске, это искусственно повышало цену криптовалюты, позволяя звездам продавать свою долю с наибольшей прибылью, при этом оставляя своих поклонников ни с чем.

Флойд Мейвезер неоднократно рекламировал EthereumMax в период, предшествовавший его выставочному поединку с Логаном Полом 6 июня 2021 года.

В мае мая 2021 года EthereumMax объявил, что это единственная форма криптовалюты, которая принимается для онлайн-покупателей билетов на бой Мейвезер – Пол. Сайт обещал покупателям билетов подписанные перчатки Мейвезера и шанс поучаствовать в лотерее, что позволяет посетить официальную вечеринку после боя боксера.

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