Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.

"Не въезжайте в Россию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России, ограниченные возможности посольства помогать гражданам США в России и возможного терроризма", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проживающие или путешествующие в России граждане США должны немедленно уехать.

"Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", - советуют в посольстве.

Отмечается, что возможности правительства США по оказанию плановых или безотлагательных услуг гражданам США в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве.

Посольство отмечает, что после объявления мобилизации в сентябре РФ может отказать в признании двойного гражданства США, лишить граждан доступа к консульской помощи, призвать их, а также воспрепятствовать выезду из страны.

Также в ведомстве говорят: гражданам США следует учитывать, что американские кредитные и дебетовые карты не работают в России, а возможности электронного перевода из США крайне ограничены из-за введенных против российских банков санкций.

Посольство США рекомендует избегать каких-либо политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности РФ.