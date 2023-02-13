Американское посольство призвало своих граждан срочно покинуть Россию
Посольство США призвало своих граждан не приезжать в Россию и срочно покинуть ее из-за непредсказуемых последствий полномасштабного вторжения российских войск в Украину
Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
"Не въезжайте в Россию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России, ограниченные возможности посольства помогать гражданам США в России и возможного терроризма", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что проживающие или путешествующие в России граждане США должны немедленно уехать.
"Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", - советуют в посольстве.
Отмечается, что возможности правительства США по оказанию плановых или безотлагательных услуг гражданам США в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве.
Посольство отмечает, что после объявления мобилизации в сентябре РФ может отказать в признании двойного гражданства США, лишить граждан доступа к консульской помощи, призвать их, а также воспрепятствовать выезду из страны.
Также в ведомстве говорят: гражданам США следует учитывать, что американские кредитные и дебетовые карты не работают в России, а возможности электронного перевода из США крайне ограничены из-за введенных против российских банков санкций.
Посольство США рекомендует избегать каких-либо политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности РФ.
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