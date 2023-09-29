Американское оружие, получаемое Украиной, не попадает в чужие руки, - Госдеп

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В Госдепе США отметили, что никаких случаев попадания оружия, получаемого Украиной, в чужие руки не обнаружено - оно используется должным образом.

"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого (оказанного Украине – ред.) оружия. Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", - заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.