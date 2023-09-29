Американское оружие, получаемое Украиной, не попадает в чужие руки, - Госдеп
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что оружие, которое Украина получает для противостояния российским террористам, используется должным образом
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В Госдепе США отметили, что никаких случаев попадания оружия, получаемого Украиной, в чужие руки не обнаружено - оно используется должным образом.
"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого (оказанного Украине – ред.) оружия. Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", - заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
- Двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.
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