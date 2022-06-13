"Американское оружие очень эффективное, с советским сравнивать невозможно": ВСУ показали освобожденные села на Донбассе
Артиллерия оккупантов не смолкает ни на минуту, ВСУ же вынуждены экономить боеприпасы, но работают эффективнее
Об этом говорится в видеосюжете, размещенном на странице группировки Объединенных сил.
"Многочисленное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед", - говорится в материале.
Украинские военные показали уничтоженную технику, а также рассказали о трех селах, освобожденных от оккупантов в Донецкой области. Более того – ВСУ сумели сдвинуть участок фронта на 15 км от освобожденных сел.
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