Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В статье издания The American Conservative говорится, что причиной войны в Украине является безрассудная травля России Киевом, который начал "антитеррористическую кампанию против своих русскоязычных граждан".

Интересно, что американское издание обвиняет и США, которые, по их версии, несерьезно относились к многочисленным протестам Путина против расширения НАТО.

Американские пропагандисты также написали о "создании "полубожеств" из украинских олигархов как коррумпированного инструмента США" и "смешении интересов этнонационалистических ультраправых группировок в Киеве и Львове с национальными интересами США".

"Целью дезинформации является дискредитация США путем переложения на нее вины за развязывание войны и отбеливание репутации России – страны-агрессора", - пишет ЦПД.