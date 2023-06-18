Американское издание The American Conservative обвинило США в войне в Украине
Американское издание The American Conservative опубликовало статью, в которой обвиняет США в начале полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В статье издания The American Conservative говорится, что причиной войны в Украине является безрассудная травля России Киевом, который начал "антитеррористическую кампанию против своих русскоязычных граждан".
Интересно, что американское издание обвиняет и США, которые, по их версии, несерьезно относились к многочисленным протестам Путина против расширения НАТО.
Американские пропагандисты также написали о "создании "полубожеств" из украинских олигархов как коррумпированного инструмента США" и "смешении интересов этнонационалистических ультраправых группировок в Киеве и Львове с национальными интересами США".
"Целью дезинформации является дискредитация США путем переложения на нее вины за развязывание войны и отбеливание репутации России – страны-агрессора", - пишет ЦПД.
- 14 июня пропагандистские телеграмм-каналы распространяли фейковую обложку немецкого издания Titanic под названием выпуска "Успешное контрнаступление себе в штаны".
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