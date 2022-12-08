Американское издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы
Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии американского издания Politico
Об этом пишет Politico.
"Лишь посмотрите, как побеждающие на выборах европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоять рядом с ним – вот как политики стремятся, чтобы их видели.
Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил во вторжение России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером», – отмечает издание.
В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, издание включило 28 человек: 18 мужчин и 10 женщин.
Ровно половину мест в списке Politico занимают политики, остальные 14 – дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.
Издание составило список на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются.
В прошлом году рейтинг Politico возглавил Марио Драги. К тому времени он был премьер-министром Италии.
- Напомним, накануне американский журнал Time назвал Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.
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