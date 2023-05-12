Об этом сообщает BBC.

Отмечено, что 29-летний YouTube-блогер Тревор Джейкоб в рамках соглашения со следствием согласился признать себя виновным в том, что он препятствовал федеральному расследованию аварии США. Блогер также указал, что снимал видео в рамках спонсорского соглашения.

В ноябре 2021 года Тревор Джейкоб вылетел из аэропорта Санта-Барбары в Калифорнии. Перед вылетом он установил видеокамеры в разных частях самолета и взял с собой парашют, камеру и палку для селфи. Приблизительно через 35 минут после начала полета парень выпрыгнул из самолета и начал снимать, как тот падает. Сначала блоггер уверял, что из строя вышел двигатель.

"Он не намеревался достичь места назначения, а планировал катапультироваться с самолета во время полета и снять на видео себя, как прыгает с парашютом на землю, и свой самолет, когда он снижается и разбивается", — заявили прокуроры Центрального округа Калифорнии.

После приземления он подошел к месту аварии и снял обломки на видео. Через два дня он сообщил об авиакатастрофе Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), но сказал следователям, что не знает, где находятся обломки самолета.

10 декабря 2021 года блогер вместе с другом вылетел на место аварии и отбуксировал разбитый самолет в ангар в округе Санта-Барбара. В течение нескольких дней он уничтожил части самолета, в том числе выбросив его в мусорники возле аэропорта. Прокуроры утверждают, что Джейкоб признался, что сделал это, чтобы ввести в заблуждение следователей.

Видео на канале ребята "Я разбил свой самолет" в настоящее время имеет три миллиона просмотров.