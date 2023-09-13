Американский владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел с российского рынка

Об этом информирует российское пропагандистское издание "Коммерсантъ".

Американская фирма PVH продала свои активы ООО "Пивиэйч Сторс Рус" местному бизнесмену Денису Щукину, бывшему директором розничной сети PVH в России.

Новое название компании – ООО "Ритейл Экселенс", а Щукин стал ее генеральным директором.

Сообщается, что в профиле бизнесмена в LinkedIn написано, что в PVH он работал в российском представительстве Adidas.

PVH объявила о своем выходе из России в марте 2022 года из-за полномасштабной войны против Украины. В отчетности за первую половину 2023 года компания сообщила, что полностью прекратила свою деятельность в РФ, как в розничном, так и в оптовом сегментах.