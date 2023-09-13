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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Американский владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел с российского рынка

Американский владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел с российского рынка

13 сентября, 2023 среда
17:38
Война с Россией

Компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), являющаяся владелицей брендов одежды Tommy Hilfiger, Calvin Klein и других, покинула российский рынок и передала свои активы местному бизнесмену

Об этом информирует российское пропагандистское издание "Коммерсантъ".

Американская фирма PVH продала свои активы ООО "Пивиэйч Сторс Рус" местному бизнесмену Денису Щукину, бывшему директором розничной сети PVH в России.

Новое название компании – ООО "Ритейл Экселенс", а Щукин стал ее генеральным директором.

Сообщается, что в профиле бизнесмена в LinkedIn написано, что в PVH он работал в российском представительстве Adidas.

PVH объявила о своем выходе из России в марте 2022 года из-за полномасштабной войны против Украины. В отчетности за первую половину 2023 года компания сообщила, что полностью прекратила свою деятельность в РФ, как в розничном, так и в оптовом сегментах.

  • 16 августа Национальное агентство по предотвращению коррупции направило письма руководителям компаний, которые внесены в перечень международных спонсоров войны: их пригласили приехать в Украину, чтобы увидеть последствия войны своими глазами.
  • 24 августа сообщалось, что НАПК внесло в спонсоры войны компании Philip Morris International и Japan Tobacco International, которым принадлежит ряд известных марок сигарет.
  • 1 сентября Национальное агентство внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список спонсоров войны.
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