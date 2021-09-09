Американский тяжеловес дал неутешительный прогноз на бой Усик - Джошуа

Об этом он заявил в интервью Seconds Out.

По словам Миллера, украинский боксер не сможет поступить Джошуа достойного сопротивления, поскольку существенно уступает сопернику в габаритах.

"Я думаю, что Усик - небольшой супертяж. Мне кажется, что он выдаст несколько хороших раундов, но я считаю, что в конечном итоге Джошуа однозначно выиграет этот бой. Это будет тусклый поединок. Я не думаю, что он получится очень волнующим", - сказал Миллер, должен был драться с Энтони Джошуа летом 2019 года, но был дисквалифицирован за допинг и уступил место американцу Энди Руис, который в итоге отобрал у британца титулы, а затем проиграл в реванше.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 сентября американский боксер Майкл Хантер заявил, что Александр Усик победит Джошуа .

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