Американский тяжеловес дал неожиданный прогноз на бой Усик - Джошуа
Американский боксер Майкл Хантер заявил, что украинец Александр Усик победит британца Энтони Джошуа
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Хантера, Усик победит Джошуа, поскольку украинец является искусным англичанина боксером.
"Почему я считаю, что Усик побьет Джошуа? Думаю, он просто лучший в плане бокса. Думаю, Джошуа только сейчас начал постигать основы бокса на топовом уровне", - сказал Хантер.
Американец добавил, что в будущем он хотел бы встретиться с Усиком и Джошуа.
"Пока я не рассматриваю вариант боя с Усиком или Джошуа, поскольку знаю, что у обоих есть титульные обязательства. Хотел бы подраться с ними в будущем. Мое дело - создавать непрерывное давление и рано или поздно заставить дать мне бой", - пояснил Хантер, который в 2017 году проиграл Усику в поединке за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 1 сентября бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер способен нокаутировать британца Энтони Джошуа .
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