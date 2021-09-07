Американский тяжеловес дал неожиданный прогноз на бой Усик - Джошуа

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Хантера, Усик победит Джошуа, поскольку украинец является искусным англичанина боксером.

"Почему я считаю, что Усик побьет Джошуа? Думаю, он просто лучший в плане бокса. Думаю, Джошуа только сейчас начал постигать основы бокса на топовом уровне", - сказал Хантер.

Американец добавил, что в будущем он хотел бы встретиться с Усиком и Джошуа.

"Пока я не рассматриваю вариант боя с Усиком или Джошуа, поскольку знаю, что у обоих есть титульные обязательства. Хотел бы подраться с ними в будущем. Мое дело - создавать непрерывное давление и рано или поздно заставить дать мне бой", - пояснил Хантер, который в 2017 году проиграл Усику в поединке за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 1 сентября бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер способен нокаутировать британца Энтони Джошуа .

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