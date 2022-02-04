Американский телеканал показал Путина во время выхода сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
Американский телеканал NBC во время выхода сборной Украины на Олимпиаде-2022 показал президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ"
Отметим, что телеканал NBC сопровождал выход сборной Украины рассказом о сотнях тысяч российских военных, стоящих у нашей границы.
"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США грозят жесткими санкциями, если Россия что-нибудь сделает", - сказала комментатор.
Сегодня, 4 февраля, в столице Китая прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. В параде участников соревнований на Национальном стадионе приняла участие и сборная Украины.
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На торжественной церемонии открытия флаг Украины несли олимпийский чемпион 2018 по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.
Президент Украины Владимир Зеленский отсутствовал на событиях в Пекине.
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
- 4 февраля в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.
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