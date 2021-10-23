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Американский суд признал виновным близкого к Трампу и Джулиани одессита Льва Парнаса

23 октября, 2021 суббота
07:17
Мир Лев Парнас

В Нью-Йорке суд присяжных в составе 12 человек (8 мужчин и 4 женщин) в пятницу, 22 октября 2021 года, признал 49-летнего дельца из Флориды Льва Парнаса виновным в интригах с соучастниками с целью использования российских средств для финансирования политических взносов , которые они надеялись обменять на политическую приверженность команды Трампа для своего стартапа по производству каннабиса

Парнас также был осужден за использование денег от Игоря Фрумана, который ранее признал свою вину, а также за то, что скрывал направления сотен тысяч долларов взносов в пользу Республиканской партии и Дональда Трампа, а потом врал об этом Федеральной избирательной комиссии, передает Еспресо.TV .

Обширный материал на эту тему опубликован CNN .

При этом телеканал называет Парнаса "украинским предпринимателем".

Речь идет о $ 325 тыс.

Associated Press утверждает, что речь идет об "Андрее Муравьеве, который жертвовал (республиканцам - ред.) в Неваде, Флориде и других штатах".

В общем Лев Парнас осужден за 6 пунктам обвинений.

"Парнасу грозит до 5 лет заключения по каждому из пяти пунктов, а шестой пункт обвинения в подделке данных, представляемых в Федеральной избирательной комиссии предусматривает максимальное заключение на 20 лет", - отмечает CNN.

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Итак, вместе это до 25 лет.

Вместе с Парнасом также осуждено Андрея Кукушкина.

Третий их сообщник, человек по имени Игорь Фруман, уже получил приговор.

Парнас, Кукушкин и Фруман являются представителями еврейской общины США, происходящих из Украины и Беларуси.

Справка

Лев Парнас родился в Одессе. Трехлетним он уехал с родителями сначала в Детройт, а затем в Бруклин.

Давно ведет дела с Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

Парнас и Джулиани по поручению Трампа искали в Украине компромат на сына действующего главы США Джо Байдена, а также во время каденции Трампа организовывали слежку и пытались отстранить от должности посла США в Украине Марию Йованович.

Также Лев Парнас выступал в роли переводчика на суде над Дмитрием Фирташем в Вене.

Он также знаком с другими украинскими олигархами, политиками, общественными и религиозными деятелями.



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Одесса
Дональд Трамп
Республиканская партия
республиканцы
Рудольф Джуалини
США
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Лев Парнас
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