Американский суд признал виновным близкого к Трампу и Джулиани одессита Льва Парнаса

Парнас также был осужден за использование денег от Игоря Фрумана, который ранее признал свою вину, а также за то, что скрывал направления сотен тысяч долларов взносов в пользу Республиканской партии и Дональда Трампа, а потом врал об этом Федеральной избирательной комиссии, передает Еспресо.TV .



Обширный материал на эту тему опубликован CNN .



При этом телеканал называет Парнаса "украинским предпринимателем".



Речь идет о $ 325 тыс.



Associated Press утверждает, что речь идет об "Андрее Муравьеве, который жертвовал (республиканцам - ред.) в Неваде, Флориде и других штатах".



В общем Лев Парнас осужден за 6 пунктам обвинений.



"Парнасу грозит до 5 лет заключения по каждому из пяти пунктов, а шестой пункт обвинения в подделке данных, представляемых в Федеральной избирательной комиссии предусматривает максимальное заключение на 20 лет", - отмечает CNN.



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Итак, вместе это до 25 лет.



Вместе с Парнасом также осуждено Андрея Кукушкина.



Третий их сообщник, человек по имени Игорь Фруман, уже получил приговор.



Парнас, Кукушкин и Фруман являются представителями еврейской общины США, происходящих из Украины и Беларуси.



Справка



Лев Парнас родился в Одессе. Трехлетним он уехал с родителями сначала в Детройт, а затем в Бруклин.



Давно ведет дела с Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.



Парнас и Джулиани по поручению Трампа искали в Украине компромат на сына действующего главы США Джо Байдена, а также во время каденции Трампа организовывали слежку и пытались отстранить от должности посла США в Украине Марию Йованович.



Также Лев Парнас выступал в роли переводчика на суде над Дмитрием Фирташем в Вене.



Он также знаком с другими украинскими олигархами, политиками, общественными и религиозными деятелями.







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