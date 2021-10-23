Американский суд признал виновным близкого к Трампу и Джулиани одессита Льва Парнаса
В Нью-Йорке суд присяжных в составе 12 человек (8 мужчин и 4 женщин) в пятницу, 22 октября 2021 года, признал 49-летнего дельца из Флориды Льва Парнаса виновным в интригах с соучастниками с целью использования российских средств для финансирования политических взносов , которые они надеялись обменять на политическую приверженность команды Трампа для своего стартапа по производству каннабиса
Парнас также был осужден за использование денег от Игоря Фрумана, который ранее признал свою вину, а также за то, что скрывал направления сотен тысяч долларов взносов в пользу Республиканской партии и Дональда Трампа, а потом врал об этом Федеральной избирательной комиссии, передает Еспресо.TV .
Обширный материал на эту тему опубликован CNN .
При этом телеканал называет Парнаса "украинским предпринимателем".
Речь идет о $ 325 тыс.
Associated Press утверждает, что речь идет об "Андрее Муравьеве, который жертвовал (республиканцам - ред.) в Неваде, Флориде и других штатах".
В общем Лев Парнас осужден за 6 пунктам обвинений.
"Парнасу грозит до 5 лет заключения по каждому из пяти пунктов, а шестой пункт обвинения в подделке данных, представляемых в Федеральной избирательной комиссии предусматривает максимальное заключение на 20 лет", - отмечает CNN.
Читайте также: Парнас и Фруман забрасывают Коломойскому подготовку убийства
Итак, вместе это до 25 лет.
Вместе с Парнасом также осуждено Андрея Кукушкина.
Третий их сообщник, человек по имени Игорь Фруман, уже получил приговор.
Парнас, Кукушкин и Фруман являются представителями еврейской общины США, происходящих из Украины и Беларуси.
Справка
Лев Парнас родился в Одессе. Трехлетним он уехал с родителями сначала в Детройт, а затем в Бруклин.
Давно ведет дела с Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.
Парнас и Джулиани по поручению Трампа искали в Украине компромат на сына действующего главы США Джо Байдена, а также во время каденции Трампа организовывали слежку и пытались отстранить от должности посла США в Украине Марию Йованович.
Также Лев Парнас выступал в роли переводчика на суде над Дмитрием Фирташем в Вене.
Он также знаком с другими украинскими олигархами, политиками, общественными и религиозными деятелями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное