Об этом пишет CNBC.

Таким образом Дональд Трамп должен явиться в суде 25 марта 2024 года по уголовному делу о попытке изнасилования и клевете писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Пока Трамп прилагает усилия, чтобы баллотироваться в президенты от Республиканской партии, отрицая обвинения против него.

Во вторник, когда судья Хуан Мерчан объявил расписание судебного процесса, Трамп участвовал в слушании дистанционно через видеосвязь.

Судья предупредил о возможных санкциях против Трампа, если он нарушит охранный ордер, ограничивающий возможность разглашения доказательств и других материалов, касающихся уголовного дела.

Мерчан сказал прокурорам подать свои досудебные до 29 августа и дал адвокатам Трампа время до 10 октября, чтобы они подали свои ответы. Судья также заявил, что вынесет решение по обвинениям 4 января на слушании, на котором, как ожидается, господин Трамп будет присутствовать лично.

После слушания Трамп опубликовал сообщение на своем сайте, где раскритиковал график суда над ним и самого судью.

"Только что состоялось слушание в Верховном суде округа Нью-Йорк, на котором я считаю, что мои права на Первую поправку "Свобода слова" были нарушены, и нам навязали дату судебного разбирательства 25 марта, как раз в разгар сезона праймериз", - написал он.

Также он добавил, что считает это очень несправедливым и расценивает как вмешательство в выборы.