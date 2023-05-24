Американский суд объявил дату начала уголовного процесса против Трампа
Суд против экспрезидента США Дональда Трампа должен начаться в середине сезона президентских предвыборов и менее чем за 8 месяцев до выборов в Белый дом в 2024 году
Об этом пишет CNBC.
Таким образом Дональд Трамп должен явиться в суде 25 марта 2024 года по уголовному делу о попытке изнасилования и клевете писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
Пока Трамп прилагает усилия, чтобы баллотироваться в президенты от Республиканской партии, отрицая обвинения против него.
Во вторник, когда судья Хуан Мерчан объявил расписание судебного процесса, Трамп участвовал в слушании дистанционно через видеосвязь.
Судья предупредил о возможных санкциях против Трампа, если он нарушит охранный ордер, ограничивающий возможность разглашения доказательств и других материалов, касающихся уголовного дела.
Мерчан сказал прокурорам подать свои досудебные до 29 августа и дал адвокатам Трампа время до 10 октября, чтобы они подали свои ответы. Судья также заявил, что вынесет решение по обвинениям 4 января на слушании, на котором, как ожидается, господин Трамп будет присутствовать лично.
После слушания Трамп опубликовал сообщение на своем сайте, где раскритиковал график суда над ним и самого судью.
"Только что состоялось слушание в Верховном суде округа Нью-Йорк, на котором я считаю, что мои права на Первую поправку "Свобода слова" были нарушены, и нам навязали дату судебного разбирательства 25 марта, как раз в разгар сезона праймериз", - написал он.
Также он добавил, что считает это очень несправедливым и расценивает как вмешательство в выборы.
- Напомним, 4 апреля экспрезиденту США Дональду Трампу официально предъявлено уголовное обвинение в причастности к незаконной выплате за сокрытие информации, которая могла повредить его предвыборной кампании. 7 апреля стало известно, что писательница E. Джин Кэрролл рассказала присяжным в федеральном суде на Манхэттене, что экспрезидент США Дональд Трамп напал на нее и изнасиловал.
- Впоследствии Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Э. Джином Кэрроллом в гардеробном роскошном универмаге. Кэрролл утверждала, что тогда она встретилась с Трампом в универмаге в Нью-Йорке. Между ними начался разговор, и он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. Когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в гардероб, где, по словам писательницы, изнасиловал ее.
- В мае стало известно, что писательница Джин Кэрролл, уже выигравшая дело о сексуальном насилии и клевете против бывшего президента США Дональда Трампа на сумму 5 миллионов долларов, требует еще 10 миллионов долларов компенсации в новом иске.
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