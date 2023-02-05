Американский советник Залужного объяснил, зачем Украине ракеты ATACMS
Украинской армии сегодня необходимы системы оружия, способные уничтожать склады и пункты управления российских оккупационных войск за пределами досягаемости
Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в интервью Укринформу .
"Первое, что нужно Украине, это способность наносить удары вглубь оккупированных территорий с помощью ракет большой дальности, таких как ATACMS, и/или истребителей и бомбардировщиков типа F-16. Россия переместила склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS, следовательно, Украине нужна способность стрелять вглубь и уничтожать любые склады, большие скопления живой силы и пункты управления, находящиеся вне досягаемости HIMARS", - сказал Райс.
В частности, по его убеждению, такую помощь Запад должен оказать как можно быстрее, чтобы украинская армия смогла воспользоваться ею уже весной или летом для отражения наступления российских войск и проведения контрнаступательной операции.
- 3 октября Украина обратилась к США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут ими поражаться.
- 29 декабря бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверял, что если Украина получит от США ракеты ATACMS , это позволит поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии.
- 20 января стало известно, что британские официальные лица более открыты для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS , чем Соединенные Штаты Америки.
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