Американский советник Залужного объяснил, зачем Украине ракеты ATACMS

Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в интервью Укринформу .

"Первое, что нужно Украине, это способность наносить удары вглубь оккупированных территорий с помощью ракет большой дальности, таких как ATACMS, и/или истребителей и бомбардировщиков типа F-16. Россия переместила склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS, следовательно, Украине нужна способность стрелять вглубь и уничтожать любые склады, большие скопления живой силы и пункты управления, находящиеся вне досягаемости HIMARS", - сказал Райс.

В частности, по его убеждению, такую помощь Запад должен оказать как можно быстрее, чтобы украинская армия смогла воспользоваться ею уже весной или летом для отражения наступления российских войск и проведения контрнаступательной операции.