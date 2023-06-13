Американский сенатор провел мероприятие на фоне флага Украины с красноречивой надписью и обнародовал фото в Twitter
Американский сенатор от штата Небраска Дон Бэйкон опубликовал фото с публичного мероприятия, прошедшего на фоне флага Украины с нецензурной надписью на нем
Соответствующий пост опубликован в twitter должностного лица.
На флаге Украины изображена шипящая змея, а под ней сообщение - "иди н**уй". Эта змея является частью так называемого Гадсденовского флага – символа либертарианцев, означающего готовность защищать свою свободу. Обычно змею изображают с сообщением "не наступай на меня", однако на этом фото ее заменила нецензурная надпись на украинском.
"Представители Коалиции глобального лидерства США из Небраски пришли с визитом! Рад поддержать развитие торговли и дипломатии", - говорится в сообщении.
В комментариях у сенатора поинтересовались, не фотошоп ли это, он заверил, что фото настоящее.
"Я старше, я не умею пользоваться фотошопом", - комментирует Бейкон.
Справка. Дональд Джон Бэйкон – бригадный генерал ВВС США в отставке, с 2017 г. представляет 2-й избирательный округ штата Небраска в Палате представителей США.
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