Соответствующий пост опубликован в twitter должностного лица.

На флаге Украины изображена шипящая змея, а под ней сообщение - "иди н**уй". Эта змея является частью так называемого Гадсденовского флага – символа либертарианцев, означающего готовность защищать свою свободу. Обычно змею изображают с сообщением "не наступай на меня", однако на этом фото ее заменила нецензурная надпись на украинском.

Nebraska Representatives of US Global Leadership Coalition came для встречи! Glad to support building trade and diplomacy. pic.twitter.com/LYETuuUFaF – Rep. Don Bacon ???????? (@RepDonBacon) Июнь 11, 2023

"Представители Коалиции глобального лидерства США из Небраски пришли с визитом! Рад поддержать развитие торговли и дипломатии", - говорится в сообщении.

В комментариях у сенатора поинтересовались, не фотошоп ли это, он заверил, что фото настоящее.

"Я старше, я не умею пользоваться фотошопом", - комментирует Бейкон.

I'm older and don't know how to photoshop. – Rep. Don Bacon ???????? (@RepDonBacon) Июнь 12, 2023

Справка. Дональд Джон Бэйкон – бригадный генерал ВВС США в отставке, с 2017 г. представляет 2-й избирательный округ штата Небраска в Палате представителей США.