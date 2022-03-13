Американский сенатор Портман считает "необходимой" отправку истребителей в Украину

Об этом он заявил 13 марта в интервью CNN .



"То, что мы слышали напрямую от украинцев, это то, что они им очень нужны. Они хотят иметь возможность лучше контролировать небо, чтобы иметь шанс на борьбу", - заявил республиканец из Огайо.



Портман, находящийся в Польше, сказал, что не уверен, почему Вашингтон колеблется в отправке истребителей после того, как США уже отправили в Украину другую военную технику, включая зенитные ракеты Stinger, и отметил, что "самолеты также необходимы".



"Знаете, Владимир Путин и россияне, кажется, называют все эскалацией, но они ежедневно обостряют ситуацию, заходя в Украину с этим оружием. Когда они осуществляют эскалацию, украинский народ требует только возможности защищаться. Дайте им возможность попытаться остановить это российское превосходство в авиации, чтобы иметь возможность спасти жизнь и, надеюсь, добиться мирного решения этого вопроса", - сказал сенатор.

Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просила у Вашингтона предоставить другие самолеты. США ответили отказом на предложение польских властей передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.