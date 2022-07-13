Американский сенатор Брюэр посетил Украину: будет просить у США больше оружия для ВСУ и развенчивает пропаганду РФ
Сенатор американского штата Небраска Том Брюэр посетил Орехов на Запорожье, Ирпень на Киевщине и Львов, чтобы просить у США помощи для Украины как в качестве оружия, так и гуманитарки
Об этом информирует в телеграмме секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев .
Сенатор американского штата Небраска посетил один из самых горячих городов Украины - Орехов на Запорожье.
"С рабочим визитом в Запорожье вчера приезжал сенатор американского штата Небраска Том Брюэр. Он пишет отчет о войне в Украине, чтобы показать американцам то, что они не могут увидеть своими глазами", - написал Куртев.
В Запорожье сенатора Небраски интересовала работа больниц и прием переселенцев.
"Наших защитников в первую очередь принимают в военном госпитале. Чтобы разгрузить это медучреждение, тяжелых раненых после стабилизации направляют в Днепр или в другие города.
Сейчас в наш город приезжают люди не только из Запорожской области, но и из других регионов Украины. В частности, из Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Только за день до нашей встречи с сенатором в Запорожье приехало 1600 эвакуированных. Это очень большая нагрузка на город, но нам важно помочь каждому человеку.
На вопрос о том, в чем Запорожье нуждается больше всего, мы ответили, что нашему городу и области, как и всей стране, очень нужно оружие. Потому что мужество, сила и воля у нас есть, а вот тяжелого вооружения не хватает", - написал секретарь ОМР.
Том Брюэр служил в армии США более 36 лет и воевал в Афганистане, потому имеет значительный военный опыт. Поездка сенатора должна показать миру правду о полномасштабной войне РФ в Украине, поэтому подробно изучает реальную ситуацию в украинских городах, в частности Ирпене, Львове и Орехове.
Сенатор Небраски развенчивает мифы российской пропаганды и будет заниматься организацией помощи нашей Украине. В США будет просить для нашего государства:
- предоставление Украине большего современного оружия;
- продолжение предоставления гумпомощи населению, также и после завершения боевых действий;
- восстановление страны после войны – строительство и реконструкция домов и других объектов, поврежденных или разрушенных во время войны.
Сенатор отправился в следующую область.
- 28 июня во Львов прибыл сенатор штата Небраска Том Брюэр, чтобы лично узнать, какая помощь нужна украинцам.
- Украинские силы использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для удара по российскому склада боеприпасов примерно в 60 км от линии фронта на подконтрольной России территории Луганской области.
- 7 июля на Запорожье после ударов с HIMARS дезертировали российские воины, их разыскивает ФСБ.
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