Об этом информирует в телеграмме секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев .

Сенатор американского штата Небраска посетил один из самых горячих городов Украины - Орехов на Запорожье.



"С рабочим визитом в Запорожье вчера приезжал сенатор американского штата Небраска Том Брюэр. Он пишет отчет о войне в Украине, чтобы показать американцам то, что они не могут увидеть своими глазами", - написал Куртев.



В Запорожье сенатора Небраски интересовала работа больниц и прием переселенцев.



"Наших защитников в первую очередь принимают в военном госпитале. Чтобы разгрузить это медучреждение, тяжелых раненых после стабилизации направляют в Днепр или в другие города.



Сейчас в наш город приезжают люди не только из Запорожской области, но и из других регионов Украины. В частности, из Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Только за день до нашей встречи с сенатором в Запорожье приехало 1600 эвакуированных. Это очень большая нагрузка на город, но нам важно помочь каждому человеку.



На вопрос о том, в чем Запорожье нуждается больше всего, мы ответили, что нашему городу и области, как и всей стране, очень нужно оружие. Потому что мужество, сила и воля у нас есть, а вот тяжелого вооружения не хватает", - написал секретарь ОМР.



Том Брюэр служил в армии США более 36 лет и воевал в Афганистане, потому имеет значительный военный опыт. Поездка сенатора должна показать миру правду о полномасштабной войне РФ в Украине, поэтому подробно изучает реальную ситуацию в украинских городах, в частности Ирпене, Львове и Орехове.

Сенатор Небраски развенчивает мифы российской пропаганды и будет заниматься организацией помощи нашей Украине. В США будет просить для нашего государства:

предоставление Украине большего современного оружия;

продолжение предоставления гумпомощи населению, также и после завершения боевых действий;

восстановление страны после войны – строительство и реконструкция домов и других объектов, поврежденных или разрушенных во время войны.

Сенатор отправился в следующую область.