Американский самолет развернулся на полпути из-за отказа пассажирки надеть маску
Самолет American Airlines, направлявшийся в Лондон из Майами, был вынужден развернуться из-за отказа пассажирки надеть защитную маску для лица
Об этом сообщает BBC .
Рейс American Airlines AAL38 со 129 пассажирами на борту, вылетевшем из Майами в среду, развернулся назад, когда 40-летняя женщина отказалась надеть маску для лица.
По данным службы отслеживания FlightAware, рейс в направлении Лондона завершился менее чем через час в пути.
В американском аэропорту пассажирку встретила полиция. В авиакомпании сообщают, что она была внесена в список лиц, которым запрещено летать из American Airlines до дальнейшего расследования.
"Рейс 38 American Airlines с рейсом Майами (MIA) в Лондон вернулся в MIA из-за отказа клиента выполнять федеральные требования по маскам", - сообщили в авиакомпании.
Находившихся на борту пассажиров отправили на другой рейс на следующий день.
"Все были в шоке", - сказал один из свидетелей.
По данным Федерального управления авиации, авиакомпании сообщили о почти 6 000 инцидентах с участием незаконопослушных пассажиров за 2021 год и 151 за первые две недели этого года. Большинство из них касались пассажиров, отказавшихся носить маски.
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