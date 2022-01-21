Американский самолет развернулся на полпути из-за отказа пассажирки надеть маску

Об этом сообщает BBC .



Рейс American Airlines AAL38 со 129 пассажирами на борту, вылетевшем из Майами в среду, развернулся назад, когда 40-летняя женщина отказалась надеть маску для лица.



По данным службы отслеживания FlightAware, рейс в направлении Лондона завершился менее чем через час в пути.



В американском аэропорту пассажирку встретила полиция. В авиакомпании сообщают, что она была внесена в список лиц, которым запрещено летать из American Airlines до дальнейшего расследования.



"Рейс 38 American Airlines с рейсом Майами (MIA) в Лондон вернулся в MIA из-за отказа клиента выполнять федеральные требования по маскам", - сообщили в авиакомпании.



Находившихся на борту пассажиров отправили на другой рейс на следующий день.



"Все были в шоке", - сказал один из свидетелей.



По данным Федерального управления авиации, авиакомпании сообщили о почти 6 000 инцидентах с участием незаконопослушных пассажиров за 2021 год и 151 за первые две недели этого года. Большинство из них касались пассажиров, отказавшихся носить маски.



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