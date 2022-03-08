Американский разработчик облачных решений VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси
Американская компания-разработчик программного обеспечения VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии
Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Мы стоим с Украиной и чтим храбрость украинского народа", – заявили в компании.
VMware – ведущая мировая компания по производству облачных решений и виртуализации. На сегодняшний день большинство крупных ІТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.
Федоров отмечает, что выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования облачных современных решений.
- Напомним, Adidas приостанавливает работу магазинов в России.
- Transparency International Ukraine назвала пять мировых гигантов, до сих пор работающих с Россией.
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