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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Американский разработчик облачных решений VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси

Американский разработчик облачных решений VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси

8 мартa, 2022 вторник
12:50
война с Россией VMware

Американская компания-разработчик программного обеспечения VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии

Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы стоим с Украиной и чтим храбрость украинского народа", – заявили в компании.

VMware – ведущая мировая компания по производству облачных решений и виртуализации. На сегодняшний день большинство крупных ІТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.

Федоров отмечает, что выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования облачных современных решений.

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