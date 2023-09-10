Американский психиатр объяснил, как страх влияет на наше тело

Об этом сообщает The Conversation.

Во многих культурах трусость и храбрость больше связаны с сердцем или нутром, чем с мозгом. Но наука традиционно рассматривает мозг как место рождения и обработки страха и тревоги.

Американский психиатр и нейробиолог Араш Джаванбахт объяснил, как страх работает в мозге и теле и что чрезмерная тревога делает с организмом. Исследования подтверждают, что, хотя эмоции зарождаются в мозгу, тело выполняет их приказы.

Отмечается, что существует несколько ключевых участков мозга, активно участвующих в обработке страха. Когда вы воспринимаете что-то как опасное, эти сенсорные сигналы сначала передаются миндалевидному телу. Этот небольшой миндалевидный участок мозга, расположенный возле ушей, определяет выразительность или эмоциональную значимость ситуации и то, как на нее реагировать.

Выявление угрозы является жизненно важной частью этого процесса и оно должно быть быстрым. Первоначальные люди не имели много времени на размышления, когда на них бросался лев. Поэтому миндалевидное тело эволюционировало так, чтобы миновать участки мозга, задействованные в логическом мышлении.

"Например, увидев гневное лицо на экране компьютера, миндалевидное тело может немедленно вызвать заметную реакцию миндалевидного тела, причем зритель даже не подозревает об этой реакции", - отметил психиатр.

Гиппокамп находится рядом и тесно связан с миндалиной. Он участвует в запоминании того, что безопасно, а что опасно. Например, увидев разъяренного льва в зоопарке, миндалевидное тело вызывает реакцию страха. Но гиппокамп вмешивается и блокирует эту реакцию, потому что когда человек находится в зоопарке, ему не угрожает опасность.

Префронтальная кора, расположенная над глазами, в основном отвечает за когнитивные и социальные аспекты обработки страха. Например, человек может бояться змеи, пока не прочтет табличку, что она неядовита.

Но если мозг решает, что реакция страха оправдана, он активирует каскад нейронных и гормональных путей, чтобы подготовить организм к немедленным действиям. Часть реакции "бей или беги", например повышенное внимание и выявление угрозы, происходит в мозге. Но большая часть действий совершается в теле.

Двигательная кора головного мозга посылает быстрые сигналы к мышцам, чтобы подготовить их к быстрым и сильным движениям. К ним относятся мышцы груди и живота, помогающие защитить жизненно важные органы в этих участках. Это может способствовать возникновению ощущения сжатия в груди и желудка в стрессовых ситуациях.

Вегетативная нервная система ускоряет работу систем, участвующих в борьбе или бегстве. Ее нейроны распространены по всему телу и особенно плотно расположены в таких местах как сердце, легкие и кишечник. Эти нейроны запускают работу надпочечников, высвобождающих гормоны, такие как адреналин, распространяющиеся кровью в эти органы и увеличивающие скорость, с которой они реагируют на страх.

Чтобы обеспечить достаточное кровоснабжение мышц, когда на них большой спрос, сигналы от вегетативной нервной системы увеличивают частоту сердцебиения. Человек начинает испытывать увеличение частоты сердцебиения и силы сокращений в груди, поэтому может связывать ощущение сильных эмоций с сердцем.

В лёгких сигналы от вегетативной нервной системы расширяют дыхательные пути и увеличивают частоту и глубину дыхания. Иногда это приводит к ощущению одышки.

В результате все телесные ощущения передаются обратно в мозг, который и так находится в состоянии тревоги и повышенной готовности.

Хотя чувства страха и тревоги зарождаются в вашем мозгу, человек также способен ощущать их в своем теле. Эмоции происходят и в теле, и в мозге, но само осознание их существования происходит с помощью мозга.