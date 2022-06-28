Американский писатель Стивен Кинг осудил ракетный удар РФ по кременчугскому торговому центру
"Король ужасов" Стивен Кинг назвал действия россиян террористическими атаками
Об этом он написал в Twitter
"Король ужасов" Стивен Кинг с первых дней полномасштабного вторжения россиян поддерживает украинцев. Не остался в стороне писатель и узнав о ракетном ударе РФ по украинскому торговому центру, где на тот момент находилось более тысячи человек.
"Российские удары по украинским гражданским объектам – это настоящие террористические атаки. Слава Украине!",- написал писатель.
На пост Стивена Кинга отреагировала в Twitter и страница Министерства обороны Украины: "Стивен, россияне ужаснее любого монстра в ваших романах...".
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