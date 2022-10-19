Американский певец Machine Gun Kelly вышел на красную дорожку в украшениях украинского бренда
Музыкант и актер хоррора "Птичий короб" Колсон Бейкер, известный также как Machine Gun Kelly, выбрал для церемонии международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич серьги украинского бренда POCHE
Соответствующие фото появились в Instagram музыканта.
Американский поп-исполнитель и актер Колсон Бейкер покрасовался на красной дорожке международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич в серьгах украинского бренда POCHE. К своему нежно-розовому костюму музыкант выбрал серьги из коллекции Carabine такого же нежно-розового цвета.
Украшения, созданные в виде звеньев цепи, выполнены из полудрагоценного металла и покрыты розовой эмалью. Стоимость такой пары составляет более 13 тыс. грн.
Коллекцию Carabine представили в 2021 году. Украшения от украинцев POCHE уже выбирали для своих образов Джои Кинг, Кэти Перри, Оливия Родриго и другие знаменитости.
POCHE поддерживают украинских защитников. С каждой покупки они перечисляют 15% в фонд "Вернись живым".
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