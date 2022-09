Американский певец инициирует глобальный концерт в поддержку Украины

Но именно это произошло, когда я приехал в Украину со своим партнером-благотворителем Save Our Allies, чтобы снять клип на мою новую песню "Может ли один человек спасти мир?". Мы выступали перед "Мрией" — мощным символом украинской независимости и самым большим в мире грузовым самолетом. Значительная часть обломков вокруг меня была обломками того исторического самолета, который Путин цинично уничтожил в начале войны.

Это было сюрреалистическое зрелище. Мое пианино было оцеплено уничтоженными российскими танками, залитыми авиационным топливом. Вокруг нас валяются перчатки и противогазы, что поразительно без владельцев. Нас предупредили, что есть человеческие останки. Одно дело – знать, что здесь погибли мужчины и женщины. Быть среди них было что-то другое.

Когда оркестр стал играть, я мгновенно был унижен серьезностью момента. Наконец, я понял из первых уст силу духа и страсть украинского народа, отраженную в величии этих музыкантов, когда их пальцы танцевали по струнам, а воздух из их легких наполнял медь и дерево. Это было музыкальное напоминание о том, как украинский Давид противостоял путинскому Голиафу.

И хотя я горжусь этой поездкой и видео, которое мы там сделали, наших усилий и подобных усилий артистов, поддерживающих президента Зеленского и его людей, недостаточно.

Настало время глобального концерта для Украины.

История рисует четкую картину того, как музыка побуждает к правам человека в условиях глобального кризиса. "Live Aid" Боба Гэлдофа обратил внимание мира на голод в Эфиопии. "Концерт для Нью-Йорка" Пола Маккартни помог разрадовать и исцелить скорбную Америку после терактов 11 сентября. Песня Стивена Ван Зандта Sun City объединила артистов для борьбы с апартеидом. Теперь наша очередь солидаризироваться с Украиной в ее борьбе за выживание.

Конечно, нужно собрать средства для поддержки таких организаций, как Save Our Allies, с которой я познакомился во время наших совместных усилий по эвакуации американцев и союзников, брошенных в Афганистане; и которые сейчас совершают героические гуманитарные операции в Украине. Но есть не менее критичный мотив этого концерта. Нам требуется культурный фронт в этой войне.

Музыка имеет уникальный способ преодолевать границы так, как не может ни одно другое средство. Российский народ нуждается в осознании того, что он является не только политическим и экономическим изгоем, но и культурно изгнан. Комбинация "Концерта для Украины" и запрета России на Чемпионат мира по футболу громко расскажет русским людям, что они не "герои, борющиеся с украинскими нацистами", согласно натиску пропаганды Путина, а соучастники его зверств. Наши песни и объединенные голоса будут приглашать их свергнуть тирана и получить возвращение к сообществу свободных наций.

Кажется, моя песня Can One Man Save the World? это ода президенту Зеленскому - бывшему комику, отказавшемуся от нашего билета на самолет, зная, что, скорее всего, умрет вместе со своей женой и детьми. Но если отбросить сравнение Черчилля, президент Зеленский столь же силен, сколь силен украинский народ. Моя песня – это больше мольбы к нам, как отдельным людям, так и как нациям, отстаивать идеалы, которыми мы утверждаем, поддерживая свободу Украины и право на самоопределение.

Я согласен с теми, кто считает, что мы находимся на переломной точке истории, и что результат этой войны будет иметь широкие последствия. Если Путин съест Украину, в скором времени это могут быть солдаты стран НАТО, в том числе американцы, рискуя жизнью, защищая Восточную Европу, когда он пытается возродить свою советскую фантазию.

Через годы нас будут судить по тому, что мы делали и не делали в это время кризиса. Может ли один человек спасти мир? Не сами они не могут.

Я прошу коллег-артистов присоединиться ко мне на "Концерте для Украины" этой осенью в Польше – стране, поддерживающей Украину с первого дня. Нам нужно большое оружие. Ты нам нужен.

История начинается сейчас.

Джон Ондросик Five For Fighting

О Five For Fighting / Джон Ондросик:

Певец и автор песен Джон Ондрасик – номинированный на премию "Грэмми", мультиплатиновый музыкант, выступающий под хоккейным псевдонимом Five For Fighting. После 9-11 гимна Ондрасик исполнил свою песню "Супермен (Это нелегко)" на Концерте для Нью-Йорка 2001 года, благотворительном шоу в Мэдисон Сквер Гарден, где чествовали тех, кто первыми реагировал, и погибших примерно через месяц после трагических атак 11 сентября .

Его следующий сингл "100 Years" обеспечил ему место в американском песеннике. Джон также активно участвовал в поддержке наших войск. От туров USO, поддержки нескольких ориентированных на ветеранов благотворительных организаций, распространения более миллиона «CD для войск» военнослужащим и участия в эвакуации американских граждан и союзников в Афганистане

О Save Our Allies:

Основанная в 2021 году в ответ на захват Афганистана талибами, Save Our Allies была основана тремя ветеранами специальных операций и опекуном ветерана, получившим катастрофические ранения. Они успешно эвакуировали более 17 000 человек из Афганистана и являются ведущими НПО в Украине с 10 февраля 2022 года, где выполняли точную эвакуацию, медицинскую помощь на последней мили и логистику. Они продолжают оставаться силой добра, помогая страдающим невинным людям везде, где возникает потребность.

Чтобы узнать больше, посетите https://saveourallies.org/ .