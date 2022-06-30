Американский певец Ар Келли, обладатель трех "Грэмми", приговорен к 30 заключению за сексуальное насилие

Об этом сообщает BBC.

"55-летний R&B-исполнитель был осужден в сентябре прошлого года в Нью-Йорке за рэкет и преступления, связанные с торговлей людьми. Адвокаты певца, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, просили минимальное наказание (10 лет) и говорят , что он подаст апелляцию", – пишет BBC

Потерпевшие и свидетели обвинения рассказали, что Ар Келли неоднократно вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними, жестоко обращался с женщинами. Певец держал их под замком против их воли, заставлял работать, а также решал, когда им спать, есть, мыться. Ар Келли свою вину не признал.

"На суде осенью прошлого года девять женщин и двое мужчин наглядно описали сексуальное и эмоциональное насилие Келли, а несколько заявили под присягой, что они были несовершеннолетними, когда он впервые имел с ними секс", – пишет Variety.

Келли – один из самых успешных исполнителей 1990-х и 2000-х, обладатель трех музыкальных премий "Грэмми", автор песен "I Believe I Can Fly" и "Ignition" .

Напомним, 28 июня 101-летний экс-охранник концлагеря "Заксенгаузен" приговорен к 5 годам заключения.

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