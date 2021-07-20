Американский миллиардер Безос слетал в космос
Во вторник, 20 июля, основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin
Запуск ракеты транслировала компания Blue Origin на своем сайте.
Старт был запланирован на 16:00 по киевскому времени, однако аппарат стартовал в 16:13.
Безос полетел в космос в годовщину высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну. Вместе с Безосом полетели его брат Марк, 82-летняя астронавтка, участница Mercury-13 Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дейма - выпускник нидерландской школы.
Корабль стартовал из пустыни в Западном Техасе.
Путешествие должно было длиться около 11 минут, 3 минуты космические туристы должны были находиться в невесомости. Согласно плану ракета New Sheppard должна была поднять астронавтов на высоту около 100 км, что считается условной границей космоса.
Через 7,5 минут после старта ракета-носитель вернулась на Землю, а через 10 минут 20 секунд на парашютной системе приземлилась капсула с астронавтами.
Через некоторое время после приземления астронавты вышли из капсулы - все участники вернулись живыми.
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