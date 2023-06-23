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Американский миллиардер Баффет упрекнул мир за недостаточную поддержку Украины

23 июня, 2023 пятница
16:03
Мир

Американский миллиардер и филантроп Говард Баффет заявил, что мир недостаточно помогает Украине в противодействии российской вооруженной агрессии

Об этом он сказал на Лондонской конференции по восстановлению инфраструктуры Украины.

"Сегодня, когда Украина нуждается в инвестициях и когда им нужна поддержка, нет времени оглядываться назад. Я скажу вам, почему. А потому, что все то, что мы делаем сейчас – это изменит ход истории, а мы должны быть на правильной стороне истории", – заявил миллиардер.

Он подчеркнул, что мир продолжает наблюдать за происходящим в Украине и позволяет происходить тем ужасом, который оказывает армия РФ.

По его словам, от Украины требуют вести войну так, чтобы никто с Запада не был вынужден непосредственно принять в ней участие.

"Я благодарю каждого за то, что он делает, чтобы поддержать Украину. Но я должен признать: были времена, когда мы были малодушны. Мы помогали, но мы были медленны. А были и такие времена, когда мы были нерешительны. Мы не обеспечиваем Украину всем необходимым для победы в этой войне. И, что еще хуже, мы просим Украину вести эту войну так, как мы сами не стали бы воевать. Так почему мы сдерживаемся?" – подчеркнул Баффет.

"Некоторые поступают так, исходя из страха. Но я скажу вам: никто и никогда не боролся бы и не побеждал бы, если бы боялся последствий своей борьбы", - добавил он.

Результаты конференции по восстановлению в Лондоне

21-22 июня в Лондоне прошла очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.

Наибольшую часть финансовой помощи Украине взял на себя Евросоюз, который планирует выделить Украине €50 миллиардов в виде грантов и кредитов. Поддержка рассчитана на ближайшие четыре года.

Среди отдельных стран больше всего присоединились Великобритания и США. 21 июня Лондон объявил "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд, которая будет предоставлена в течение трех лет. В Вашингтоне заверили, что предоставят Украине $1,3 млрд. Средства будут направлены, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и помощь предприятиям.

Также в существенной помощи заверили и другие государства. ФРГ обещала предоставить Украине дополнительно 381 млн  евро на гуманитарную помощь в 2023 году. Правительство Испании обязалось выделить на восстановление и реконструкцию Украины более 250 млн евро. Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также правительство Украины подписало меморандум с Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве в проектах восстановления Украины, который предусматривает выделение €840 млн. Кроме того, Украина получит $500 млн от Всемирного банка на выплаты бюджетникам и 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на поддержку энергетики.

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