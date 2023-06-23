Об этом он сказал на Лондонской конференции по восстановлению инфраструктуры Украины.

"Сегодня мы не можем позволить России изменить историю. Россия создала крупнейший в мире гуманитарный кризис за всю мою жизнь. Они ответственны за казнь тысяч гражданских лиц, они крадут детей, они насилуют женщин всех возрастов. Это факты. И Россия должна быть привлечена к ответственности", - подчеркнул Баффетт.

По его словам, целью конференции являются не только инвестиции, но и принятие решений, приближающих победу Украины.

"За всю мою жизнь я никогда не видел такого четкого разграничения между добром и злом. И когда победа придет в Украину, она тоже наступит и для всех нас", - сказал миллиардер.

Он подчеркнул, что украинские военные не должны гибнуть в войне, которую не начинали.

"Четыре дня назад я был с украинской 68-й армейской бригадой на передовой. Во время контрнаступления я провел время со старшим сержантом Андре Хонсентроттом. За две недели до наступления его сын воевал в той же бригаде и погиб. Андре Хонсентротт похоронил своего сына. Ни один отец не должен видеть смерть своего сына на поле боя, особенно в войне, которую они не начинали и которой они не хотели", - рассказал Баффетт.

Стоит отметить, что Баффетт периодически посещает Украину. В прошлом году он передал для нужд ВСУ около $3 млн.

Результаты конференции по восстановлению в Лондоне

21-22 июня в Лондоне прошла очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.

Наибольшую часть финансовой помощи Украине взял на себя Евросоюз, который планирует выделить Украине €50 миллиардов в виде грантов и кредитов. Поддержка рассчитана на ближайшие четыре года.

Среди отдельных стран больше всего присоединились Великобритания и США. 21 июня Лондон объявил "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд, которая будет предоставлена в течение трех лет. В Вашингтоне заверили , что предоставит Украине $1,3 млрд. Средства будут направлены, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и помощь предприятиям.

Также о существенной помощи заверили и другие государства. ФРГ обещала предоставить Украине дополнительно 381 млн. евро на гуманитарную помощь в 2023 году. Правительство Испании обязалось выделить на восстановление и реконструкцию Украины более 250 млн евро. Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также правительство Украины подписало меморандум с Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве в проектах восстановления Украины, который предусматривает выделение €840 млн. Кроме этого, Украина получит $500 млн от Всемирного банка на выплаты бюджетникам и 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития в поддержку энергетики.