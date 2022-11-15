Американский космический беспилотник побил рекорд и пробыл на орбите 908 дней
Американский экспериментальный космический беспилотник Boeing X-37B установил рекорд и пробыл на орбите 908 дней, что составляет почти два с половиной года
Об этом сообщает пресс-центр Boeing .
12 ноября в 05:22 беспилотник вернулся в Космический центр Кеннеди во Флориде. Предыдущий рекорд беспилотника – 780 дней на орбите.
Это была шестая космическая миссия беспилотника. Всего за все время существования космический аппарат пролетел более 1,3 млрд. миль и провел около 3774 дней в космосе. Благодаря беспилотнику, ученые проводят эксперименты для правительственных и отраслевых партнеров.
Одной из миссий Boeing X-37B на этот раз стал эксперимент NASA по оценке влияния длительного пребывания в космосе на семена. Это исследование направлено на будущие межпланетные миссии и создание постоянных баз в космосе.
"С момента первого запуска X-37B в 2010 году он все побил рекорды и предоставил нашей стране непревзойденные возможности для быстрого тестирования и интеграции новых космических технологий", - сказал Джим Чилтон, старший вице-президент Boeing Space and Launch.
- Ранее стало известно, что миссию NASA на Луну перенесли из-за урагана "Николь".
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