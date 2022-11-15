Американский космический беспилотник побил рекорд и пробыл на орбите 908 дней

Об этом сообщает пресс-центр Boeing .

12 ноября в 05:22 беспилотник вернулся в Космический центр Кеннеди во Флориде. Предыдущий рекорд беспилотника – 780 дней на орбите.

Это была шестая космическая миссия беспилотника. Всего за все время существования космический аппарат пролетел более 1,3 млрд. миль и провел около 3774 дней в космосе. Благодаря беспилотнику, ученые проводят эксперименты для правительственных и отраслевых партнеров.

Одной из миссий Boeing X-37B на этот раз стал эксперимент NASA по оценке влияния длительного пребывания в космосе на семена. Это исследование направлено на будущие межпланетные миссии и создание постоянных баз в космосе.

"С момента первого запуска X-37B в 2010 году он все побил рекорды и предоставил нашей стране непревзойденные возможности для быстрого тестирования и интеграции новых космических технологий", - сказал Джим Чилтон, старший вице-президент Boeing Space and Launch.

Ранее стало известно, что миссию NASA на Луну перенесли из-за урагана "Николь".

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