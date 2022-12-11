Американский космический аппарат Orion вернулся с Луны
Капсула беспилотного американского космического корабля Orion успешно вернулась с Луны и приводилась в Тихом океане
Об этом сообщила пресс-служба NASA в твиттере.
Известно, что посадка капсулы беспилотного американского космического корабля Orion произошла в штатном режиме у острова Гвадалупе к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорния.
Корабль Orion с тремя манекенами на борту запустили, чтобы проверить, какое влияние испытывают люди во время подобного полета.
Известно, что космический аппарат Orion, запущенный американским космическим агентством (NASA), добрался до Луны и облетел его на минимальном расстоянии. Корабль пролетел над Луной на расстоянии около 130 километров.
Аппарат выполнил задачу в рамках миссии Artemis I – это впервые после того, как человек высадился на Луну 50 лет назад в рамках программы Apollo.
- Сближение с Луной является частью миссии NASA Artemis I, стартовавшей из Флориды утром 16 ноября. Этот полет является первой большой миссией в программе Artemis космического агентства, целью которой является отправка первой женщины и первого цветного человека на Луну.
- Сначала старт программы планировался на 29 августа, однако из-за технических проблем запуск перенесли. Далее Space Launch System с капсулой Orion хотели отправить в космос 3 сентября, однако отменили из-за утечки топлива. Резервные даты на ноябрь снова меняли , теперь уже из-за урагана "Николь".
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