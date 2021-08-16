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Главная Спорт Американский клуб предложил 600 тыс. евро за игрока "Динамо"

Американский клуб предложил 600 тыс. евро за игрока "Динамо"

16 августа, 2021 понедельник
20:16
Спорт Карлос Де Пена

Американский клуб предложил 600 тыс. евро за вингера киевского "Динамо" Карлоса де Пена

Об этом сообщает авторитетный журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, один из клубов МЛС был готов заплатить зимой 600 тыс. евро за полузащитника "Динамо" Карлоса де Пену.

"В клуб пришло только одно предложение относительно Де Пены - зимой от команды МЛС на 600 тыс. евро. Продавать футболиста за такие деньги за границу - опускать уровень клуба. Сейчас футболист не собирается никуда уходить, но и не хочет подписывать новый контракт. Это его право ", - сказал журналист Игорь Цыганик.

В этом сезоне Карлос Де Пена успел сыграть в двух матчах. В поединке с "Зарей" он не реализовал пенальти, а перед этим поссорился с Николаем Шапаренко за право выполнить одиннадцатиметровый удар.

Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 3,5 млн евро. Его контракт действует до конца этого года.

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