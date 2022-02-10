Американский клуб объявил о трансфере бывшего лидера "Шахтера"

Об этом сообщает официальный Twitter "Гэлакси"



Дуглас Коста подписал с "Лос-Анджелес Гэлакси" арендный контракт до конца сезона, после чего он станет полноценным футболистом команды до января 2024 года.



31-летний полузащитник является воспитанником "Грэмио" из Порту-Аллегри и в 2010 году перешел из него в "Шахтер". Также полузащитник играл за немецкую "Баварию" и итальянский "Ювентус".



В прошлом чемпионате Бразилии полузащитник провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. "Гремио" по итогам сезона не удалось сохранить место в высшем дивизионе.



"Лос-Анджелес Гэлакси" в минувшем сезоне MLS (Главной лиги футбола) занял восьмое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

Напомним, в мае 2021 года "Бавария" расторгла контракт с Дугласом Костой.

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