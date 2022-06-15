Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины.

Милли напомнил, что полномасштабная война началась 24 февраля, российские войска потерпели поражение возле Киева и после того были переброшены на Донбасс.

По его словам, самые жестокие боевые действия сейчас происходят в Луганской области, и в частности в районе города Северодонецк.

"Сейчас предположительно три четверти города Северодонецк захвачены российскими силами, но украинцы воюют с ними "улица за улицу, дом за дом". И это не решенное дело. На войне не существует никакой неизбежности. У войны много поворотов. Поэтому я бы не говорил, что это неизбежно", — подчеркнул Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США подчеркнул, что основное сражение за Донбасс происходит с 16 апреля, и продвижение российских войск происходит очень медленно. По его словам, происходит "очень жесткая битва на истощение, почти как во время Первой мировой войны, и россияне терпят огромное количество жертв".

Генерал Марченко прогнозирует, что Украина начнет контрнаступление к сентябрю, если получит нужное вооружение. Он также считает, что Керченский мост – цель номер один для украинских военных.

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