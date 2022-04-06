Американский генерал предупредил, что война Украины с Россией может длиться годами

Об этом сообщает Голос Америки .

Во время доклада перед членами комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей США Милли предупредил, что на скорейшее завершение войны в Украине рассчитывать не стоит.

"Я считаю, что это затяжной конфликт, который будет измеряться годами. Не знаю, можно ли говорить о десятилетиях, но несколько лет – это точно. Я думаю, что США, НАТО, Украина и все поддерживающие ее союзники и партнеры будут втянуты в это в течение длительного времени", - сказал Милли.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину является серьезнейшей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира за всю его 42-летнюю карьеру в вооруженных силах США.

"Соединенные Штаты находятся в крайне важном и историческом, геостратегическом поворотном моменте. Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным и потенциал значительного международного конфликта между великими государствами растет, а не уменьшается", - подчеркнул Милли.

Он подчеркнул, что Россия "сохраняет большой и разнообразный ядерный потенциал, чтобы угрожать США" и их союзникам.

"Мы слышали очень провокационную риторику по поводу уровня боевой готовности российских ядерных сил", - сказал Милли.

6 февраля генерал Марк Милли заявил, что в случае российского вторжения Киев может быть захвачен в течение 72 часов .

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