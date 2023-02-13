Американский генерал не исключает, что сбитые над США воздушные объекты могут иметь инопланетное происхождение
После серии сбитых над Северной Америкой воздушных объектов генерал воздушных сил США Глен ВанГерк заявил, что не исключает их инопланетного происхождения
Об этом пишет Reuters.
Такой комментарий генерал обнародовал на брифинге в Пентагоне 13 февраля после того, как американский истребитель F-16 сбил объект восьмиугольной формы над озером Гурон на границе США и Канады.
"Я позволю разведке и контрразведке определить, что это было. Но я не исключаю чего угодно", - сказал он, отвечая на вопрос, исключает ли США возможность того, что это НЛО.
ВанГерк подчеркнул, что воздушные силы США сейчас пытаются идентифицировать каждую потенциальную угрозу, приближающуюся к стране. Генерал сказал, что военные не смогли сразу определить, откуда взялись три последних сбитых летающих объекта и как они держатся в воздухе.
"Мы называем их объектами, а не воздушными шарами неспроста", - сказал ВанГерк.
- 13 февраля американские военные зафиксировали очередной летающий объект в воздушном пространстве США на границе с Канадой и уничтожили его.
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