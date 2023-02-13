Об этом пишет Reuters.

Такой комментарий генерал обнародовал на брифинге в Пентагоне 13 февраля после того, как американский истребитель F-16 сбил объект восьмиугольной формы над озером Гурон на границе США и Канады.

"Я позволю разведке и контрразведке определить, что это было. Но я не исключаю чего угодно", - сказал он, отвечая на вопрос, исключает ли США возможность того, что это НЛО.

ВанГерк подчеркнул, что воздушные силы США сейчас пытаются идентифицировать каждую потенциальную угрозу, приближающуюся к стране. Генерал сказал, что военные не смогли сразу определить, откуда взялись три последних сбитых летающих объекта и как они держатся в воздухе.

"Мы называем их объектами, а не воздушными шарами неспроста", - сказал ВанГерк.