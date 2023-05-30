Американский генерал назвал армию РФ бумажным тигром и выразил уверенность в победе ВСУ
Американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин назвал российскую армию бумажным тигром. По его словам, украинская армия подготовлена гораздо лучше
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .
По словам генерала, армии Украины и РФ невозможно сравнивать.
"Украинская армия очень хорошо управляема. У них большой боевой опыт с 2014 года, отличная организация, и они борются за то, во что искренне верят – за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром. Они все еще имеют очень смертоносные возможности, к сожалению, имеют ядерный потенциал, имеют крылатые ракеты, имеют отличные технологические системы, и украинский народ продолжает страдать из-за этого. Но с точки зрения боевого могущества нет сравнения – украинская армия гораздо лучше", – сказал Болдвин.
Генерал заявил, что не сомневается в том, что ВСУ выиграют эту войну.
"Я думаю, время покажет, и мы увидим колоссальный успех. Потому что помните, военные действуют способами, которые не рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне", – резюмировал Болдвин.
- ВСУ за последние сутки уничтожили 410 оккупантов.
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