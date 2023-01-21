Об этом бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью NV.

По его словам, все на что оказалась способна РФ за девять лет войны, это оккупировать 10-15% территории Украины, с Крымом включительно.

"Я думаю очень важно находиться в верном контексте. Знаете, я люблю держать возле себя карту, когда мы говорим об Украине, и смотреть, где мы сейчас, после почти девяти лет войны, в которой Россия имела все возможные преимущества. И все, что они смогли, это оккупировать восточные 10-15% территории Украины, включая Крым, и это все, на что они оказались способны", - подчеркнул Ходжес.

Он подчеркнул, что даже захват Соледара и Бахмута на Донетчине не приведет к изменению ситуации на фронте.

"Сейчас, после месяцев боев возле Бахмута, они, кажется, все же берут этот маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей, но не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, то что? Если отойти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. Они не имеют там подрывных сил, и не видно перспектив для какого-либо прорыва, который они могли бы устроить", - убежден Ходжес.

21 января Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

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