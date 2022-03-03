Американский фонд Getty назвал российскую агрессию "трагедией монументального масштаба"
Мнение одной из самых авторитетных и богатых частных культурных институций в мире является ориентиром для многих подобных организаций в Америке и в мире
Американский фонд Getty, занимающийся исследованием, сохранением и пропагандой культуры, опубликовал заявление, где осудил российскую агрессию на территории Украины, информирует Еспресо TV .
"Новости свидетельствуют, что наряду со многими другими зверствами, которые в последние дни путинская война творит в Украине, вооруженные силы РФ начали уничтожать украинское культурное наследие, – сказано в заявлении. – Мы солидарны с нашими украинскими коллегами. Защита и сохранение культурного наследия – это ключевая черта цивилизованного общества. В Украине происходит сейчас трагедия монументального масштаба".
Как прокомментировал львовский искусствовед Назар Козак, который три года назад стал первым исследователем истории искусства из Украины в рамках исследовательской программы фонда (а она действует с 1986 года), заявление именно этого института важно потому, что на него ориентируется немало уважаемых культурных институтов не только в Америке, но и в мире.
"Когда началось российское вторжение, я письменно обратился ко всем моим знакомым и друзьям за пределами Украины, – говорит Назар Козак, – в частности, к моим коллегам в Фонде Getty. Почему их заявление важно? Потому что оно является ориентиром для других культурных институтов Америки и мира подготовить подобные заявления-осуждения, информировать граждан своей страны, создавать резонанс и, соответственно, давить на политических руководителей своей страны усиливать санкции и помогать Украине”.
Кроме Getty, российскую агрессию также осудила САА (College Art Association/ Колледж Арт Ассоциейшн). Основанная в 1911 году, эта организация является старейшей и наибольшей художественной общественной организацией в Америке, которая объединяет около 10 тысяч историков искусства и художников.
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