Американский философ Фукуяма написал открытое письмо арестованному в Крыму журналисту Арифмеметову

Об этом сегодня, 2 января 2022 года, сообщил проект КрымРеалии.



"Крым стал жертвой российского реваншизма и территориальной агрессии. Россия боится демократической Украины: если Украине удастся перейти к либеральной демократии, это подорвет настроения России в отношении Украины и региона в целом. Ситуация в Крыму была неотъемлемой частью этой борьбы".



Журналисты, подобные вам (подобные Арифмеметову, - ред.), сыграли важную роль в сохранении правды, поскольку Россия продолжает омрачать медийную сферу дезинформацией. Без вашей храбрости и благосклонности мы знали бы гораздо меньше о реальной ситуации на местах в Крыму и об ограничениях, которые Россия наложила на население. Вы были одним из первых гражданских журналистов, осветивших эту ситуацию в 2015 году. Из-за вашего смелого репортажа мы знаем о задержании и заключении Беляла Адилова и Тимура Ибрагимова, двух ваших коллег-журналистов, и стыдно, что службы безопасности заключили вас в тюрьму аналогичным образом", - отметил в своем письме Фукуяма.



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Также Фукуяма отметил, что "в эти трудные времена мы думаем о вашей жене и троих ваших детях, которые все ждут дня вашего освобождения и возвращения домой".



"Мы надеемся, что вы скоро с ними снова встретитесь. Спасибо за ваше служение правде через журналистику и за вашу роль в борьбе Украины за свободу. Мы на Западе надеемся на ваше освобождение как можно скорее", - добавил Фукуяма.



Справка

Осман Арифмеметов родился 28 августа 1985 года. Учился в Таврическом национальном университете на факультете математики и информатики. До 2014 года Осман работал программистом, затем занялся репетиторством: учил детей математике и программированию.

После аннексии Крыма Российской Федерацией и начала репрессий против крымских татар Осман занял активную гражданскую позицию и стал заниматься журналистской деятельностью. Все свое свободное время он снимал на видео обыски, проходившие в квартирах крымских татар, ездил поддерживать соотечественников на судебные заседания, а также делал об этом программы, рассказывает Prisoners Voice. .

За несколько дней до задержания Осман выехал в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать на судебном заседании "первую симферопольскую группу" - пятерых крымских татар, задержанных российскими силовиками по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" 12 октября 2016 года. Там в Макдоналдсе его вместе с Рэмзи Бекировым и Владленом Абдулкадыровым 28 марта 2019 года задержали люди в масках с оружием.





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