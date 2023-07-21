Американский эстрадный певец Тони Беннетт скончался в 96 лет
В пятницу, 21 июля, скончался 96-летний американский певец Тони Беннетт, выступавший в жанре поп и джаз музыки. В 2016 году ему диагностировали болезнь Альцгеймера
Об этом сообщает The New York Times и The Guardian.
Отмечается, что певцу в 2016 году диагностировали болезнь Альцгеймера. Несмотря на это, исполнитель продолжал выступать и записываться вплоть до 2021 года. Его последнее публичное выступление состоялось в августе 2021 года на шоу под названием "Последний раз" в Radio City Music Hall, где он появился вместе с Леди Гагой.
Тони Беннетт родился в 1926 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Италии. В юности он снискал популярность как поющий официант и зарабатывал деньги для своей семьи, пока не начал учиться в нью-йоркской Школе промышленного искусства.
В 1962 году он испытал огромный успех благодаря выдающемуся концерту в Карнеги-Холле и выпуску своей непревзойденной песни под названием "I Left My Heart in San Francisco". Этот момент увековечил его славу и стал вершиной его карьеры.
Свои первые две премии Грэмми он получил за песню San Francisco в 1963 году, а последнюю - за альбом Love for Sale с Леди Гагой в 2021 году. Всего было 20, в том числе в 2001 году премия за жизненные достижения. По некоторым оценкам, он продал более 60 миллионов пластинок.
- В среду, 12 июля, во Франции скончался известный чешский и французский писатель Милан Кундера. Ему было 94 года.
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